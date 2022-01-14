İstanbul’da kişi başına 3,9 metre fiber altyapı düştü

CHP'li Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin güncel fiber haritasını çıkardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yıllık son güncel haberleşme istatistiklerine dayandırılarak hazırlanan haritaya göre, 2020 yılında kişi başına İstanbul’da 3,9 metre fiber altyapı düştüğü kaydedildi.

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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, illerdeki fiber altyapıya ilişkin hazırladığı haritayı kamuoyu ile paylaştı. Haritaya göre 2020 yılında illerde kişi başı düşen fiber altyapı şu şekilde:

İstanbul: 15.462.452 kişilik nüfusa sahip İstanbul'un fiber altyapı uzunluğu 60.386, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,9 metre.

Ankara: 5.663.322 kişilik nüfusa sahip Ankara'nın fiber altyapı uzunluğu 27.330, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 4,8 metre.

İzmir: 4.394.694 kişilik nüfusa sahip İzmir'in fiber altyapı uzunluğu 20.780, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 4,7 metre.

Bursa: 3 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan Bursa'nın fiber altyapı uzunluğu 11.857 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,8 metre.

Antalya: Fiber altyapı uzunluğu 13.671 olan Antalya'da ise kişi başı düşen fiber altyapı uzunluğu 5,3 metre.

EN DÜŞÜK FİBER ALTYAPI ŞANLIURFA VE HATAY

Nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip 2 il ise Şanlıurfa ve Hatay. Şanlıurfa'da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 2,5 metre iken, 1 milyon 600 binden fazla nüfusa sahip Hatay'da kişi başına 3 metre fiber altyapı düşüyor.

EN YÜKSEK FİBER ALTYAPI TUNCELİ’DE

Yine 1 milyon 700 binden fazla nüfusa sahip Diyarbakır'da kişi başı düşen fiber altyapı yalnızca 3,2 metre. Nüfusa oranla en yüksek fiber altyapıya sahip il ise Tunceli. Tunceli'de kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 17,3 metre.

Öte yandan, 2019 yılının il istatistikleri ile kıyaslandığında bir yılda İstanbul'da döşenen fiber altyapı 7.624 km, Ankara'da 1.943 km, İzmir'de ise 1.593 km olarak gerçekleşti.

1 YILDA 42 BİN KİLOMETRE FİBER HAT DÖŞENDİ

CHP'li Adıgüzel, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her ne kadar Bakanlık ve başta Türk Telekom olmak üzere diğer kurum yetkilileri aksini iddia etse de, Türkiye fiber altyapı konusunda dünyayla rekabet edebilecek bir seviyeye gelebilmiş değil. Dünyada 2018’de 500 milyon, 2019'da ise 480 milyon km fiber kablo döşenmiş.

Türkiye'de ise pandeminin etkisiyle özellikle son dönemde yatırımlarda, fiber abone sayılarında bir artış gerçekleşmiş olsa dahi, BTK'nın 2021 yılı 3. Çeyrek raporuna göre Türkiye genelindeki toplam fiber altyapı uzunluğu yalnızca 455 bin km. 2020 yılının aynı çeyreğinde 413 bin km olan fiber uzunluk, 1 yılda yalnızca 42 bin km artmış. Bu hızla Türkiye'de fiber altyapının yaygınlaştırılmasını sağlamak hayal.

Öte yandan, sorgulanması gereken başka bir konu ‘Türkiye'nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük' iddiasına karşın Türk Telekom'un durumu. Türk Telekom'un 353.313 km fiber altyapısı bulunuyor. Türk Telekom 2005 yılında özeleştirildiğinde 150 bin km civarında fiber altyapıya sahipti.

Özelleştirilmesinden bu yana 17 yıl geçti, 2026 yılında imtiyaz sözleşmesi dolacak. 17 yılda döşenen fiber altyapı ise yalnızca 200 bin km. Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan fiber ise 3 – 4 milyon km şeklinde telaffuz ediliyor.

Türkiye'nin en köklü kurumlarından birini yönetenlerin bu başarısızlıktan bir hikaye devşirmeye çalışacaklarına, oturup biz nerede hata yaptık diye düşünmeleri gerekiyor. Ortak altyapının geliştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmalı, ortak altyapı şirketi için somut adımlar bir an önce atılmalıdır. Fiber altyapının gelişmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimler işbirliği içerisinde çalışmak zorunda.”

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