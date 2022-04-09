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İstanbul’da korkutan yangın

İstanbul Tuzla'da Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan işyerinde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yayınlanma: 11:36 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
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Tuzla Organize Sanayi bölgesinde boya imalatı yapan 3 katlı fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal maddeler yandı. Fabrika önündeki elektrik trafosu tedbir amaçlı kapatılırken, yangın fabrikaya sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal maddelerinde yanmaya başladı.



Rüzgarın etkisiyle dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevre fabrikalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangın, bitişikteki uluslararası firmaya ait madeni yağlar distrübütörlüğüne şans eseri sıçramadı.

Yangında 1 kişi yaralanırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından çevredeki Hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, fabrika bahçesinde maddi hasar meydana geldi.
Yangını gören Ahmet Şimşek, “Boya fabrikasının bahçesindeki kimyasal atıkların tutuşmasıyla başladı. Yangın sirayet etmeden elektrik trafosunun hattı kesildi. Yangın fabrikaya sirayet etmeden söndürüldü” diye konuştu. İHA

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