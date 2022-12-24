İstanbul’da korkutan yangın
İstanbul Kağıthane'de bir apartmanda yangın çıktı. Mahallenin sokağa döküldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Kağıthane’de akşam saatlerinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Çeliktepe mahallesi Has sokakta meydana gelen yangında alevler kısa sürede büyüdü ve dumanlar göğe yükseldi.
Korkutan yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.