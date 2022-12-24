Abone Ol

İstanbul’da korkutan yangın

İstanbul Kağıthane'de bir apartmanda yangın çıktı. Mahallenin sokağa döküldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayınlanma: 18:01 - 24 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul Kağıthane’de akşam saatlerinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Çeliktepe mahallesi Has sokakta meydana gelen yangında alevler kısa sürede büyüdü ve dumanlar göğe yükseldi.

Korkutan yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Siirt'te iş yerinde çıkan yangında 21 yaşındaki Reyhan öldü İlginizi Çekebilir Siirt'te iş yerinde çıkan yangında 21 yaşındaki Reyhan öldü Huzurevinde felaket: 20 kişi yangında hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Huzurevinde felaket: 20 kişi yangında hayatını kaybetti
X Reklam