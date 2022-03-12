İstanbul’da kritik gün: Yoğun kar yağışı bugün geliyor

İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

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Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre İstanbul’da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

PAZAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji, son duyurusunda “Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” şeklinde uyarıda bulunuyor.

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