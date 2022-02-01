Mahalleli telefonlarına gelen mesajla şok oldu… Hemen oraya gittiler

Maltepe'de pasajda bulunan fatura ödeme merkezine faturalarını yatıran mahalle sakinleri, cep telefonlarına gelen mesajla büyük şok yaşadı.

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Maltepe’de bir pasajda bulunan fatura ödeme merkezi, Muhammet R. tarafından yaklaşık 40 gün başka bir firmadan devralınarak faaliyet göstermeye devam etti.

Faturalarını buraya yatırmaya devam eden mahalle sakinleri bir süre sonra cep telefonlarına gelen mesajlarla büyük şok yaşadı.

Faturalarının ödenmediğini fark edenler ödeme merkezine gitti. İşyerinde kimseyi bulamayan mağdurlar daha sonra soluğu polis merkezinde aldı.

Çok sayıda mahalle sakini polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ekipler işyeri sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

“ALDIM BELGEYİ GELDİM BURAYA. İŞTE GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ KAPI DUVAR”

Mahalle sakini Bilal Altın, şu ifadeleri kullandı:

* Benimle alakalı değil aslında olay. Babam buraya yatırmış faturalarını. Sabahleyin mesaj gelmiş ona ben de yanındaydım sabah. ‘Faturalarla ilgili mesaj geldi, oğlum bakar mısın.’ dedi. Baktım ödenmediğini gördüm.

* Ben zaten tahmin ediyordum. Böyle yerleri birkaç defa daha duymuştum, kapatıp gittiklerini. ‘Baba bu işte bir sıkıntı var, ver bakayım ödediğin şeyi.’ dedim.

*Bir baktım resmi bir şey değil. Alındı belgesi gibi bir şey. Ondan sonra aldım belgeyi geldim buraya. İşte gördüğünüz gibi kapı duvar.

*Babam bütün faturalarını buradan yatırdığını söylüyor. Sadece telefon faturası 189 liraydı. Doğalgazı, elektriği, suyu var. Toplamının ne olduğunu görmedim.

Polise giderek şikayetçi olan bir mağdur ise, “Burası çok bilindik bir yerdi. Yıllardır biz buraya fatura ödüyoruz. Ama en son yatırdığımız faturada geçen aydan itibaren ödediğimiz halde düşmedi sisteme. Biz de geldik düzeltildi geçen ay. Bu ay da aynı şeyi yaşadık. Doğal olarak buraya geldik sormaya neden bu şekilde oluyor diye. Onlar da yatırılacağını söylediler. Biraz beklediğimiz halde yatırılma söz konusu olmadı. Fatura ödenmedi diye mesaj geldi buraya ödediğimiz halde. Burada bulunan mağdurlar baktılar yatırılmayınca biz de gidelim şikayetçi olalım dedik. Gittik şikayetçi olduk çünkü herkes için çok küçük meblağlar olabilir ama bizim için büyük meblağlar sonuçta. Biz de gittik birkaç arkadaş. Baya bir çile çektik orada. Tek tek şikayetçi olup ifadelerimiz alınınca sabahtan akşama kadar bir mağduriyet yaşadık.” diye konuştu. (DHA)

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