İstanbul’da ‘muska’ kavgası: Şüpheli tanıdık çıktı!

İstanbul’da 'aile içi şiddet' ihbarına giden polis ilginç bir konuyla karşılaştı. Polisin kapısını çaldığı C.E., annesinin muska yazdırmak için bir kişiye yüklü miktarda para ödediğini, şüphelinin annesine farklı karışımlar içirdiğini, bu sebeple tartıştıklarını öne sürdü...

Habip ATAM

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Kağıthane'de, 21 Mart'ta bir adresten gelen sesleri duyan vatandaşlar polisi arayarak “Aile içi şiddet” ihbarında bulundu. Hızla olay yerine giden ekipler, ilginç bir olayla karşılaştı.

“SORUNLARINI MUSKAYLA ÇÖZERİM”

İddiaya göre evde annesiyle birlikte kalan C.E.'nin annesinin bir süre önce hafif psikolojik sorunları vardı.

Çalıştığı tekstil atölyesinde Osman E. isimli biriyle tanıştı. Yeni işe başlayan Osman E., kadına “Senin psikolojik sorunlarını iyileştirebilirim” diyerek muska verdiği öne sürüldü.

DUALI KARIŞIM VE PSİKOLOJİK SORUNLAR

Yaptığı işlemler için yüklü miktarda para aldığı iddia edilen şüphelinin kadına okunmuş su diyerek farklı karışımlar içirdiği de öne sürüldü.

C.E. bu süreçte psikolojik sorunları olduğunu bildiği annesinin son zamanlarda bu rahatsızlığının iyice arttığını gözlemledi.

TEYZESİNDEN 11 BİN LİRA ALDI

C.E., son zamanlarda artan ruhsal problemlerin sebebinin bu sıvı olabileceğini düşünerek annesiyle bu konuyu konuştu. Ancak ikili arasında tartışma ve kavga yaşandı.

Yaşananları C.E.'den dinleyen polis, annesinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınan kadının, ödediği parayı hatırlamadığını söylerken, kız kardeşinin de Osman E.'ye muska yazdırdığını belirtti.

Bunun üzerine polis C.E.'nin teyzesinin de ifadesini aldı. C.E.'nin şüpheliye farklı tarihlerde 11 bin lira para ödediği ortaya çıktı.

Kadının ifadesinde, iş yerinde kısa süre çalıştıktan sonra ayrılan Osman E.'ye bir restoran önünde 3 muska için 1800 lira ödediğini söyledi. Ekipler o lokantanın kameralarından şüpheliyi belirledi.

TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞTI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osman E. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin şantaj, yaralama ve açıktan hırsızlık suçlarından poliste kaydı olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelinin daha önce, dolandırıldığını, şantaj mağduru olduğunu söyleyen Yaşar Ö. isimli kadının iddiaları üzerine bir TV programına katıldığı ortaya çıktı.

Boşanma aşamasındayken Osman E.'nin kendisine dini nikah kıydığını, süreç içerisinde 150 bin lira parasını aldığını, şantaj yaptığını ve kendisinden olan çocuğunu kabul etmediğini öne süren Yaşar Ö.’nün iddialarının adliyeye de yansıdığı belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kağıthane ilçe ekiplerinin işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edilen şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye gönderildi. Osman E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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