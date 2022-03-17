İstanbul’da okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından kentte okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21 Mart Pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı’nda Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden kentin üç günlük hava tahminini aldıklarını belirtti.

Saat 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirleri açıklayan Vali Yerlikaya, kentte okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

* Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

* Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz

AKOM UYARDI

İBB’ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yetkilileri vatandaşı soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM’a göre bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Beraberinde 18 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor.

“HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLUN”

AKOM yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

* Soğuk ve kar yağışlı havanın yeni hafta başına kadar etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM tarafından yapılacak uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması önem arz etmektedir.

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