İstanbul’da PYD/YPG operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleşen baskında Suriye uyruklu 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinin de bulunduğu ve Türkiye'de PYD/YPG'ye eleman kazandırmayı amaçladıkları belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Jandarma birimleri, PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelileri belirledi. Şüphelilerin tespit edilemesinin ardından bu sabah Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRE ELEMAN KAZANDIRMAYA GELMİŞLER

Yakalanan şüpheliler arasında Suriye bölgesinde PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen isimlerin de olduğu belirtildi. J.H. , A.D. , A.A. ve H.M.’nin Suriye’de terör örgütü içerisinde sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Dört şüphelinin, silahlı terör örgütü adına eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptığı öğrenildi. Şüpheliler arasında, örgütün sözde özel kuvvetleri arasında yer alan H.A.T. içerisinde faaliyet gösteren H.T. isimli bir şüphelinin de bulunduğu belirtildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

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