İstanbul’da sahilde 2 ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Köpek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir Beyzbol sopasıyla üzerine gelen sürücüyü bacağından vurdu