Abone Ol

İstanbul’da sahilde 2 ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.

Yayınlanma: 00:07 - 21 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da sahilde 2 ceset bulundu

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Köpek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı İlginizi Çekebilir Köpek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı Beyzbol sopasıyla üzerine gelen sürücüyü bacağından vurdu İlginizi Çekebilir Beyzbol sopasıyla üzerine gelen sürücüyü bacağından vurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aile beyzbol istanbul Kadın Kocaeli köpek otomobil Polis Şanlıurfa Türkmenistan