İstanbul’da sahte dolar operasyonu: Banka 80 bin dolar zarara uğradı

Bankamatiklerin dahi ayırt edemediği sahte dolar basarak, ATM’ler üzerinden vurgun yapan 29 şüpheliye polis operasyon düzenledi

Habip ATAM

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Operasyonla sonuçlanan süreç, bir bankanın farklı illerde “Farklı illerde ATM'lerimiz üzerinden bankamıza sahte 50 dolarlık banknotlar yatırılıyor. Bankamatik sistemleri ayırt edemiyor” şikayeti üzerine başladı. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine hemen çalışma başlattı.

80 BİN DOLAR

İncelemelerde ATM'lere 50 dolarlık sahte banknot yatıran kişilerin, hemen TL olarak para çektiği anlaşıldı.

Bankanın şu ana kadar sahte 80 bin dolar paranın ATM'lere yatırıldığını belirlediği öğrenildi. Para yatırılan iller ve ATM'lerin listesi çıkarıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri tespit etti. Paraları yatıran şüphelilerden yola çıkılarak, sahte para basan ve dağıtan isimler de belirlendi.

23 GÖZALTI

Yapılan araştırmaların ardından 29 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Adana, Kastamonu, Samsun, Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında 23 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ç çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında organize şekilde “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158 1-f ), Parada Sahtecilik (TCK 197-1)” suçları iddiasıyla işlem yapılacağı ifade edildi.

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