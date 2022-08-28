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İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’dan Trakya'daki tatil beldelerine giden günübirlik tatilciler, dönüş yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Yayınlanma: 22:37 - 28 Ağustos 2022 Güncellenme:
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İstanbul’da trafik yoğunluğu

Hafta sonu tatillerini Tekirdağ’ın turistik ilçesi Şarköy, Marmara denizindeki adalar ile Edirne’nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, İstanbul’a dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tekirdağ’da çevreyolu üzerinde oluşan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artış gösterdi.

İstanbul yönüne giden araçlar yer yer uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri, önemli kavşak ve noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağlamaya çalıştı. (DHA)

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