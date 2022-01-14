İstanbul’da ucuz ekmekte talep patlaması yaşandı

Aralık ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından İstanbul’da 1.25 liraya satılan Halk Ekmek’e talep tavan yaptı. Günde 1.5 milyon somun ekmek üretme kapasitesine sahip olan Halk Ekmek’e günlük talep 1.9 milyona çıktı. Fabrikalar yoğun talebi karşılayabilmek için aralık ayından itibaren kapalı oldukları pazar günleri de üretim yapmaya başladı.

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İstanbul'da pandemi döneminde başlayan İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin büfeleri önündeki kuyruklar, yaşanan ekonomik krizle birlikte uzadıkça uzuyor. Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü Okan Gedik, yaşanan talep yoğunluğunu inşaatı tamamlanmak üzere olan Hadımköy'deki yeni Halk Ekmek Fabrikası'nda anlattı.

Gedik'in verdiği bilgilere göre 1.25 TL'ye satılan 250 gramlık normal somun ekmek, 2019 yılında toplam 254 milyon, 2020'de 278 milyon, 2021'de ise 306 milyon 703 bin adet üretildi. 3 ekmek fabrikasında günde 1 milyon 500 bin adet 250 gramlık somun normal ekmek ve 1 milyon kadar da diğer çeşit ekmeklerden üretiliyor. Bu şekilde günlük üretim 2.5 milyonu buluyor. 3 fabrikada, 14 hattın 2'sinde çeşit ekmek, 12 hatta normal ekmek üretimi yapılıyor.

TALEP 1.9 MİLYONA ÇIKTI

Genel Müdür Okan Gedik, döviz dalgalanmasının yaşandığı Aralık ayında talep patlaması yaşandığına dikkat çekerek bunu karşılayabilmek için normal tatil günü olan pazar günleri de üretim yapılmaya başlandığını, kapalı olan büfelerin ve fabrikaların artık açık olduğunu söyledi. Gedik talepteki değişimin tablosunu şöyle açıkladı:

“Talep 11 Aralık'a kadar günlük 1 milyon 200 bin-1 milyon 400 bin arasındaydı. 11 Aralık'ta 1 milyon 600 bine çıktı. 16 Aralık'ta 1 milyon 700 bine, 18 Aralık'ta 1 milyon 800 bine, 25 Aralık'ta 1 milyon 952 bine çıkıyor. Aralık ayı bu şekilde tamamlandı. Ocak ayında da rakamlar aynı şekilde devam ediyor. ”

“TALEBE YETİŞEMİYORUZ”

Fabrikaların 1.5 milyonluk fiili kapasitesine karşılık 1 milyon 900 bin adetlik ekmek talebi olduğunu belirten Gedik “ Kuyrukların nedeni talepteki muazzam artış. Hadımköy'deki dördüncü fabrikamızda mart ayında test çalışmaları, nisan- mayıs gibi de seri ekmek üretimi başlayacak. Yeni fabrikanın normal somun ekmek üretim kapasitesi günlük 250 bin olacak. Bu fabrika bugün açık olsa dahi hala talebe yetişemiyoruz. Bu konuyla ilgili hala çalışıyoruz. Farklı bir yatırımı da düşünebiliriz” diye konuştu.

UN FİYATI YÜZDE 102 ARTTI

Somun ekmeğe en son geçtiğimiz temmuz ayında zam yapıldığını, 1 TL'den 1.25 TL'ye çıkarıldığını hatırlatan Gedik temmuzda bu yana yaşanan fahiş fiyat değişimini de şöyle özetledi:

“2019'un başında bir çuval un 85 TL idi şu an 300 liralar seviyesinde. Bir çuval un Temmuz'da 152 TL iken şu an 293 TL'ye çıktı. Yüzde 102 arttı. Doğalgaz fiyatı yüzde 354, elektrik yüzde 30, mazot yüzde 90 arttı. “

40 MİLYON LİRA HALKIN CEBİNDE KALDI

Ekmeği hala bu fiyata satılabilmelerinin nedeninin mart 2021'de yapılan uzun vadeli un alımı ihalesi olduğunu söyleyen Gedik “Çuvalını 127 TL'den almıştık. Güncel fiyatlarla unu alsaydık ekmek fiyatını bu noktada tutabilmemizin imkanı yoktu. Piyasa seviyesinde un alsaydık bir yıl içinde İstanbul'da yaşayanlar 40 milyon lira daha fazla para ödeyecekti” dedi. Gedik ekmek zammı konusunda da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüyoruz. Maliyetler çok arttı yeni bir fiyat değişimini yapmamız gerekecek” dedi.

KUTU: 3 BİN 25 SATIŞ NOKTASI

Halk Ekmek; 607 büfe, 316 bakkal, bin 60 market ve hastane-okul gibi bin 304 adet toplu tüketim noktasında hizmet veriyor. Toplam 3 bin 25 noktadan ekmek vatandaşa ulaştırılıyor. Önceki dönemde 68 araçla yapılan ekmek servisi aşırı talep nedeniyle 85 araçla yapılıyor. 39 ilçeye 85 araç her gün 103 rotada 16 bin 500 km yol yaparak 3 kez servis gerçekleştiriyor.

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