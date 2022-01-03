İstanbul’daki yangında can pazarı

İstanbul Fatih'te 5 katlı otelde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otelde mahsur kalan 10 kişinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmını ise itfaiye ekipleri kurtardı.

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Yangın, saat 22.45 sıralarında Aksaray Valide Cami Sokak’taki 5 katlı otelin 2’inci katında çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını gören çalışanlar otel müşterilerini çıkmaları yönünde uyarırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde mahsur kalan 10 kişinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. DHA

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