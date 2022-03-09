İstanbul’un ardından iki kent daha alarma geçti!

İstanbul'da beklenen kar fırtınası nedeniyle okullar 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi. İstanbul'un ardında Sakarya ve Kocaeli valilikleri de yarından itibaren okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, üniversitelerin pazartesiye kadar tatil edildiğini duyurdu.

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İstanbul için günlerdir devam eden uyarıların beklenen kar yağışı geldi. Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak kar yağışı nedeniyle kentte turuncu alarm verildi, okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de karla mücadele için teyakkuza geçildi. Sakarya ve Kocaeli’de okullar ve resmi daireler tatil edildi.

SAKARYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta, engelliler ve hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılması kararı alındı.

ÜNİVERSİTE DE TATİL EDİLDİ

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Marmara Bölgesi’nin doğusu ve Kırklareli ile Tekirdağ için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada;

Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli’nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ve Tekirdağ’ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar (10-20 santimetre kar örtüsü), yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) yağışı beklendiği belirtildi.

Buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ile tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.

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