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İstanbul’un yüksek kesimleri beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Kartal Aydos Ormanını kaplayan beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

Yayınlanma: 18:13 - 12 Ocak 2022 Güncellenme:
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İstanbul’un yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar, öğle saatlerinde yağmaya başladı.

Kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan evlerin çatıları ve bazı araçların üzeri karla kaplandı.

Zaman zaman yağış daha arttı. Oluşan kartpostallık görüntü kameraya yansıdı. DHA

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