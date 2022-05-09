İşte İstanbul’un sığınmacı haritası

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un 39 ilçesinde, ‘geçici koruma statüsünde, ikamet izinli veya kaçak durumdaki’ 2 milyonu aşan yabancının yaşadığı yerleri tek tek açıkladı.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kamu görevlileri, yerel yöneticiler ve muhtarlar ile saha araştırmaları sonucunda İstanbul'un sığınmacı haritasını çıkardı. Haritaya göre İstanbul'un her ilçesinde yabancı yoğunluğu var. Tekin'in harita üzerinde yaptığı değerlendirme şöyle:

■ Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak 2 milyonu aşan insan, İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Suriye'nin yanı sıra Afganistan, Pakistan, Irak, Uganda, Nijerya, Kongo, Libya'ya kadar her yerden insan var. Bugün resmi nüfusu 1 milyon olan Esenyurt'ta, 250 bin de yabancı var. Böyle bir nüfus artışını hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil.

■ Valilik tarafından açıklanan rakamlara göre İstanbul'da 1.3 milyon yabancı var ama Valilik kaçak göçmenleri takip edemiyor. Bu rakama kaçak göçmenler dahil değil. Halbuki İstanbul'un her ilçesinde binlerce düzensiz göçmen var. Kamu görevlilerinin çok daha sıkı bir şekilde denetim yapıp düzensiz göçmenleri tespit etmesi lazım.

■ Yapılan çalışmalara göre yüzde 97'si kaçak çalışıyor. Hiçbir özlük hakları yok, örgütlü değiller, sigortaları yok, asgari ücretin altında para alıyorlar. Uyuşturucu, fuhuş çeteleri ile terör örgütleri bu insanları kullanmaya çalışıyor. İleride yabancı mafyalarla karşı karşıya kalabiliriz.

KONUT PİYASASINI ETKİLEDİLER

■ Sığınmacıların İstanbul'un konut piyasası üzerinde de çok ağır bir etkisi var. Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi ilçelerde kira fiyatları astronomik şekilde artmış durumda.

■ Yabancıları suçlayarak hiçbir yere varamayız. Sorun bu göçmen politikasını tercih eden, uygulayan hükümet. Suriye'de barışın sağlanması ve sınır güvenliğimizin korunmasıyla bu sorunu çözebiliriz. AKP iktidarının tercihlerinin bedelini hem 83 milyon vatandaşımız hem de 8 milyon yabancı çok ağır bir şekilde ödüyor. Halkın yüzde 91'i kalıcı, gerçekçi bir çözüm istiyor.

Kaçaklar resmi kayıtlarda yok!

Gürsel Tekin, mülteci statüsünün 1951 tarihli BM Sözleşmesi ile düzenlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Biz bu sözleşmeye coğrafi çekince koyduğumuz için sadece Avrupa'dan gelenler ‘mülteci' statüsünde kabul ediliyor. O yüzden mülteci statüsünde yabancı şu an çok az. Suriyeliler “geçici koruma statüsünde” yabancılar. Resmi sayılara göre bu statüde 3.7 milyon insan var. Göçmen ekonomik amaçlarla kaynak ülkeden bir başka ülkeye yasal yollarla taşınan insan demek. Düzenli göç kapsamında ikamet izni verilenler var. 1.4 milyon insan da bu statüde Türkiye'de bulunuyor. Bir de düzensiz, kaçak göç var. Kaçak oldukları için kayıtları yok. Dolayısıyla bilim insanlarının tahminine göre toplam 8 milyon geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak giriş yapmış sığınmacı Türkiye'de bulunuyor.”