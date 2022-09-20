İşte vatandaşın hali: Gömlek kardeşimin, pantolon komşunun, ayakkabı ölmüş babamın

Hayatın her alanında zirve yapan pahalılık giyim sektörünü de vurdu. Fiyatlar geçen seneye kıyasla ortalama yüzde 100 arttı. Halk yeni kıyafet almakta zorlanırken; bir vatandaş üzerindeki gömleğin kardeşinin, pantolonun komşusunun, ayağındaki ayakkabının ise ölen babasından kaldığını söyledi.

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Ali Selim YAMANLI Batuhan SERİM

Havaların soğumaya başlaması ve okulların açılmasıyla birlikte kışlık kıyafetlere ihtiyaç arttı ancak dar gelirli için bu fiyatlarla alışveriş yapmak mümkün değil.

Bir mont, bir kazak, bir pantolon ve bir ayakkabı almak isteyen kişinin en az 1500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Marka olmayan kazaklar 200, pantolonlar 200, ayakkabılar 300, montlar ise 740 liradan başlıyor.

Yenisini alamayanlar, çareyi eskisini onarmakta buluyor. Pahalı fiyatları görenler, terzinin yolunu tutuyor.

Yıllardır giydiği için hasar gören kıyafetlerinin yerine yenisini alamayan vatandaşlar, kıyafetlerini terzide düzelttirerek bu kışı da atlatmayı planlıyor.

Biz de İstanbul Esenler’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Okullar açıldı, kış yaklaşıyor. Kışlık giyeceklerinizi karşılayacak şekilde alışveriş yapabilecek misiniz?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:



ÜZERİMDEKİ KIYAFETLER BAŞKALARININ

Erol Karakoç: 4 bin lira maaş, elinden öper 2 çocuk bir de eşim var. 2 bin lira kira veriyorum. Elektriği, suyu zaten sayma… Kıyafetlerim emanet; gömleğim kardeşimden, pantolon komşumdan, ayakkabımdan ölen cici babamdan kalma. Hediyesi, mirası bu. Gerisini siz düşünün… Yenisine almaya gücüm yetmiyor, ne ile alayım? Hayat bu.



İSTEDİKLERİMİZİ ALAMIYORUZ

Mustafa Karakoca: Geçen seneye göre fiyatlar 2-3 kat artmış, almak çok zor. Bir tane çoraba ’15 lira’ diyor… İstediklerimizi alamıyoruz. Asgari ücretten daha fazla maaş alıyoruz ona rağmen alamıyoruz. Allah asgari ücret alanlara yardım etsin. Askere gideceğim, gerekliliklerimi alamıyorum. Eşofman takımı, çorap, kışlık şeyler vesaire… Fiyatlara baktım bir eşofman takımı ‘450 lira’ diyor adam. Alamadım.”

ETİKETLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK

Arife Polat: Yeni kıyafet alamıyoruz, geçen seneki kıyafetlerle idare ediyoruz Allah sonumuzu hayretsin. Etiketleri görünce şok olduk, ne yapacağız bilmiyorum. İsteyip alamadığım çok oluyor, ben 3 senedir aynı kıyafetleri giyiyorum, çocuklarım da öyle.

4-5 SENEDİR AYNI KIYAFETLERİ GİYİYORUM

Rahime Yüceer: Biz emekliyiz verdikleri para ortada zaten, alamıyoruz. Eskileri döndürüp döndürüp tadilat yapıyoruz. Kendimiz becerebilirsek kendimiz yapıyoruz, yoksa benim bir ucuz terzim var ona götürüyorum. Yeni almak mümkün değil, ben 4-5 senedir aynı kıyafetleri giyiyorum. Bu durum beni çok üzüyor, ayağımdaki ayakkabı acıtıyor yeni ayakkabı almak için çıktım inanın alamıyorum. Bir ayakkabı 300 liradan başlıyor. Komşum 800 liraya marka ayakkabı aldı, ‘sen de al’ diyor… Ben nasıl alayım 800 liraya? Böyle bir dönem yaşamadım.

DEVLET DÜZENLEME GETİRMELİ

Furkan Şeker: Fahiş fiyatlardan dolayı ben de mustaribim. 200-300 lira vereceğimiz monta yeri geliyor 2 bin lira veriyoruz. Baktığınız zaman öğrenci kesimi için de bu çok büyük bir sıkıntı. Buna devlet nezdinde de bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ailelerde de bir geçim sıkıntısı var, keza karnımızı doyurduk derken kıyafet masrafları da çok etkiliyor.

FİYATLARI GÖRÜNCE MAĞAZALARA GİRMEK İSTEMİYORUM

Aynur Arslan: Bütçem yok, çocuğumun istediklerini alamıyorum. İdareten alıyoruz ama çok zorlanıyoruz, yemekten kısıp öyle kıyafet alabiliyorum. Fiyatları görünce mağazalara girmek istemiyorum, eskiden girerdim şu an hiç istemiyorum.

MÜŞTERİ FİYATLARI GÖRÜNCE BIRAKIP GİDİYOR

Halit Nama: Fiyatlar geçen seneye kıyasla 2 kat arttı. Müşteri sayımız şu an azaldı, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30 düşüş var. Kışlık ürünlerde KDV indirimi olursa daha güzel olur. Müşteriler buradaki fiyatları görünce bırakıp gidiyorlar. Eli boş çıkan çok oluyor. Müşteri ilk geldiğinde ‘Kaç para?’ diye soruyor; 300 lira diyoruz. Pantolon 220 lira, kazak 200 lira, mont 750 lira dediğimiz zaman müşteri ürünü bırakıp gidiyor.

“ESKİ GİYSİLERİNİ GELİP TAMİR ETTİRİYORLAR”

Cengiz Berberoğlu: Hayat çok pahalı, insanlar eski giysilerini getirip bana yaptırıyorlar. Ben ısmarlama terziyim, önceden hep pantolon dikerdim, artık pantolon diktirmiyor insanlar. Çünkü sadece dikimi 700-800 liraya mal oluyor. İnsanlar da tabii ki bu pahalılığı görünce eski pantolonlarına dönüyor. Onları tamir ettiriyorlar, yırtık kıyafet çok geliyor onları da yapıyoruz. Dizlerine zikzak yapıyoruz, söküklerini dikiyoruz, fermuar takıyoruz millet o şekilde idare ediyor. Ortalama 50 lira fiyatı var tamiratın ama fermuarı da değiştiği zaman 100 liraya yakın fiyat çıkıyor. Mont getiren de oluyor onları da tamir ediyorum. Müşterilerimiz hayat pahalılığından yakınıyor… Adam ne yapsın? İdare ediyor.

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