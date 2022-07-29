İYİ Parti’den Erdoğan’a ‘fındık’ çağrısı: 74 TL’nin üstünde açıkla

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı'nca fındık fiyatlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eğer dediğin gibi fındık üreticilerini enflasyona ezdirmeyeceksen çiftçilerimizin tüm giderlerinin üzerine yüzde 20 kar koy ve fındık fiyatını 74 TL'nin üzerinde açıkla!" denildi.

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İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

“ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE YÜZDE 20 KAR EKLEDİK”

Yapılan açıklamada, geçen yıl 680 bin ton olarak tespit edilen fındık rekoltesini Tarım Bakanlığı’nın alavere dalavere ile 760 bin tona çıkarttığı savunularak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu yıl da TÜİK’in 729 bin ton açıkladığı rekolteyi Tarım Bakanlığı 30 bin ton fazla ile 759 bin ton olarak düzeltti. Yani yıllardan beri fındık üreticilerinden ürününü ucuza almak için çevrilen alavere dalavere; ‘Alavere dalaverecilere pabuç bırakmayız’ diyen ve fındık üretilen şehirler arasında Giresun'u saymayacak kadar sınırlı bir bilgiye sahip sayın Erdoğan'ın bizzat kendi elleriyle yapılıyor.

Ayrıca sayın Erdoğan'ın alavere dalavere derken alivrecileri yani Karadeniz'de önceden ürün satın alan, bedelini ödeyen ve avans sağlayan fındık komisyoncularını kastetmiş olmasından da şüphe duyuyoruz. Eğer sayın Erdoğan alivrecilere pabuç bırakmak istemiyorsa da kendisine daha çotanak tutumundan önce fiyatı açıklaması gerektiğini hatırlatırız.

Biz İYİ Parti olarak iktidarın bilimden, akıldan ve halktan kopuk olarak yönetmeye çalıştığı ülkede; önemli bir açığı kapatarak veriye dayalı, bilimsel hesaplamalarla politikalarımızı oluşturuyoruz. Fındık fiyatını hesaplarken de aynen böyle yaptık.

Çiftçilerin kullandıkları arazinin kira değerini, bahçe ve ekipmanların amortismanını, tesis yıpranma değerini yani çiftçilerimize yıllardır unutturulan bütün giderleri hesaba kattık. Hesapladığımız maliyetin üstüne fındık üreticimizin yüzü gülsün diye de yüzde 20 kar ekledik.”

“FİNDIK FİYATINI 74 TL’NİN ÜSTÜNDE AÇIKLA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunulan açıklamada şöyle devam edildi:

“Eğer dediğin gibi fındık üreticilerini enflasyona ezdirmeyeceksen çiftçilerimizin tüm giderlerinin üzerine yüzde 20 kâr koy ve fındık fiyatını 74 TL’nin üzerinde açıkla! Ülkemiz dünyada tekel olduğu fındıktan yalnızca 2.5 milyar dolar ihracat geliri elde ederken; bizim fındığımızı kullanan yabancı bir şirketin 10 milyar Euro ciro yapmasının tek sebebi AKP iktidarında izlenen yanlış ve yanlı tarım politikalarıdır. Dünyada en fazlasının ve en lezzetlisinin ülkemizde üretildiği fındık ve onu alın teriyle üreten çiftçimiz işini bilmeyen politikacıların ve yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılamaz. İYİ Parti olarak bırakmayacağız.”

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