İYİ Parti’den Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair açıklama

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmak istemesine dair İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Suriye konusunda olduğu gibi, bugün de, bu konuda, birbirinden farklı görüşler beyan edilerek, yine stratejik ve taktiksel hatalara düşülmekte ve görünen o ki, adeta bilinçli olarak yaratılan krizler, iç politika malzemesi olarak kullanılmak istenmektedir." denildi.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmak istemesine dair İYİ Parti yazılı açıklama yaptı.

“RAHATSIZLIK KAYNAĞI OLMUŞTUR”

Uluslararası Politikalar Başkanlığınca yapılan açıklamada; Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve işgal durumu sadece bölge açısından değil Avrupa'nın bütünü, hatta kıtanın ötesindeki ülkeler açısından da güvenlik kaygılarına yol açtığı ifade edilerek şöyle denildi;

“NATO üyesi olan Avrupa ülkeleri, müşterek güvenlik şemsiyesinin kendilerine sağladığı dayanışma ve olası bir saldırıya birlikte cevap verebilme yeteneği tahtında, kendilerini ihtiyatlı bir iyimserlik içinde emniyette hissederken, Finlandiya ve İsveç gibi NATO üyesi olmayan Avrupalı ülkeler, geleneksel tavırlarında değişikliğe gitmek, yeni ikili ve uluslararası güvenlik arayışları içine girmek durumunda kalmışlardır.

Avrupa ülkeleri açısından, gerektiğinde askeri yeteneklerin de devreye sokulmasıyla, üye ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak gibi bir işlevi de olan NATO, söz konusu iki ülke yönetimlerince, güvenilir bir liman olarak görülmüştür. Finlandiya ve İsveç, hem kamuoylarının beklentileri, hem Parlamentolarının bu konuda verdiği destek temelinde, NATO üyesi olmak arzusunu gündeme getirmişlerdir. Bu beklenti, diğer NATO ülkelerinin desteğini de kazanmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, adı geçen ülkelerle olan ikili ilişkilerimizdeki sorunlardan hareketle, üyeliklerle ilgili olarak olumsuz görüş beyan etmesi, iki ülkenin üyeliğini koşullandırması, hatta pazarlık konusu yapması, yakın geçmişte Suriyeli sığınmacılar konusundakine benzer şekilde birbiriyle tutarsız tavırlar sergilemesi, ittifak bünyesinde rahatsızlık kaynağı olmuştur.”

“MİLLİ GÜVENLİK MESELELERİ İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPILMAZ”

Türkiye’nin güvenlik endişelerinde haklı olduğu kaydedilen açıklamada, “Özellikle İsveç'in, milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle ilişkisi, Türkiye açısından, haklı bir güvenlik sorunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerde altı çizilecek önemli bir konudur. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından PKK ve uzantısı PYD-YPG'ye verdikleri destek temelinde özellikle İsveç'e karşı bir tavır konulurken; yıllardır bu konudaki yaklaşımları pek de farklı olmayan mevcut NATO üyesi ülkelerin tutumları görmezden gelinmiştir.

Tıpkı Suriye konusunda olduğu gibi, bugün de, bu konuda, birbirinden farklı görüşler beyan edilerek, yine stratejik ve taktiksel hatalara düşülmekte, ve görünen o ki, adeta bilinçli olarak yaratılan krizler, iç politika malzemesi olarak kullanılmak istenmektedir. Oysa, milli güvenlik meseleleri iç politikası malzemesi yapılmaz, yapılmamalıdır. Şu bir gerçek ki; PKK ile uzantısı PYD-YPG ve uluslararası ilişkileri konusunda ülkemizin elinde açık ve objektif veriler vardır.

Ancak, bu gerçekle, iki ülkenin NATO'ya üye adaylığının rehin alınması, bize göre diplomatik açıdan hesabı doğru yapılmamış, sağlıksız bir yaklaşımdır. Finlandiya ve İsveç ile ilişkilerimizin, yürütülecek müzakereler yoluyla süratle sorunlarından arındırılması en samimi temennimizdir.” ifadeleri kullanıldı.

Son olarak şu cümlelere yer verildi: “İYİ Parti, müttefiklik ruhunun gereği olarak, bir saldırıya uğranılması halinde nasıl müştereken topraklarımızı savunacaksak, Finlandiya ve İsveç'in de, geçmişten farklı ve yeni bir yaklaşımla, kaygılarımızın kaynağı olan terörizme karşı müştereken mücadele anlayışının gereğini yerine getirmelerini beklemektedir.”

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