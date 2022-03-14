İYİ Parti’den hastanelerin önüne pankart

İYİ Parti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane önlerinde pankart astı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerine gönderme yapılan pankartta, "Atatürk'ün kendini emanet ettiği Türk hekimleri değil, ilk seçimde gidecek olan kendileri" ifadelerine yer verildi.

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İYİ Parti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bursa’da tüm hastanelerin önüne pankart astı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmi olan pankartta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorları hedef alan “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine göndermede bulunularak, “Atatürk’ün kendini emanet ettiği Türk hekimleri değil, ilk seçimde gidecek olan kendileri.

Tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

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