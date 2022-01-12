İYİ Parti’den KYK borçları için dikkat çeken öneri

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "KYK kredi borçlarının büyük bir kısmı sosyal sorumluluk projesi kapsamında silinsin" önerisinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Gençlerin sorunları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken İYİ Parti'den KYK borçlarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi.

“12 MİLYON YOKSULUN 6 MİLYONU GENÇLER”

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “Bugün gençlerimizin 3'te 1'i en yoksul yüzde 20'lik kesimde yaşıyor. Resmi tanıma göre Türkiye'deki 12,3 milyon yoksul vatandaşımızın tam 6,2 milyonunu Z kuşağı ve Alfa kuşağından çocuklarımız oluşturuyor” dedi.

“BORÇLARIN BÜYÜK BİR KISMI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE SİLİNSİN”

Üniversite öğrencilerinin KYK borçları için İYİ Parti'nin çözüm önerisini açıklayan Özlale, “KYK kredi borçlarının büyük bir kısmının sosyal sorumluluk projesi kapsamında silinmesini öneriyoruz” dedi.

Özlale, uygulamayı şöyle özetledi:

“Bu programdan yararlanmak isterseniz, kendi yetenekleriniz, uygunluklarınız, istekleriniz doğrultusunda haftada en az bir gün, 1-2 saat boyunca bir sosyal sorumluluk projesinde çalışarak borçlarınızı ödeme şansına sahip olacaksınız.”

Özlale, söz konusu sosyal sorumluluk projelerini de “Çocuklara satranç öğretmek, oyuncak toplama kampanyalarında çalışmak, yaşlanmış vatandaşlarımızı huzurevinde ziyaret etmek, barınaklardaki hayvanlar için mama toplama kampanyası düzenlemek” diye örneklendirdi.

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