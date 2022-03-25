İYİ Partili Kabukcuoğlu: Bayram ikramiyesi 2 bin 296 lira olmalı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, bayram ikramiyesinin bin 100 TL'den 2 bin 296 TL'ye yükseltilmesi için kanun teklifi verdi.

Kemal ATLAN

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Emeklilere verilen bin 100 TL bayram ikramiyesinin enflasyon rakamları oranında arttırılarak en az bin 2 bin 296 liraya yükseltilmesinin gerektiğini belirten İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, meclise kanun teklifi verdi.

“EMEKLİLERİMİZ BİR NEBZE OLSUN NEFES ALABİLİRLER”

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde kanun teklifi veren Milletvekili Kabukcuoğlu, “2018 yılında bin TL olarak belirlenmiş olan bayram ikramiyesi, bin 100 TL olarak güncellenmiştir. Merkez Bankası’nın enflasyon hesaplayıcısına göre 2018 yılındaki bin TL’nin şuandaki karşılığı 2 bin 296 TL’dir. Emeklilerimiz geçim derdi içindeyken, ikramiyenin bin 100 TL olarak kalması reva mıdır? Yıllarca çalışıp ülkemize katkı sağlayan insanlarımızı hükümet unutmamalıdır. Bayram ikramiyelerinin 2 bin 296 TL’ye yükseltilmesi için ilgili kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundum. Dilerim ki, kanun teklifi yasalaşır ve vatandaşlarımız her gün gelen zamlar karşısında bayramlarda bir nebze olsun nefes alabilirler” dedi.

İYİ Partili Kabukcuoğlu’nun sunduğu teklifin yasalaşması halinde, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2.296 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.

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