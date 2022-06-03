İYİ Partili kadınlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Muğla Menteşe İlçe Başkanı Deniz Ekinci parti yönetim kurulu ve üye kadınlarla Muğla Adliyesi’ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. İstanbul'da da İYİ Parti'li kadınlar Bakırköy Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Yaşar ANTER

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İYİ Parti Muğla Menteşe İlçe Başkanı Deniz Ekinci parti yönetim kurulu ve üye kadınlarla Muğla Adliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ekinci adliye önünde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi.

TÜRK KADININA ALENEN HAKARET EDİLMİŞTİR

Ekinci “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 01.06.2022 tarihli grup toplantısında, bizlerin burada tekraren ifade etmekten ar edeceğimiz bir ifade ile Türk kadınına alenen hakaret etmiştir.

Cumhurbaşkanının tüm televizyonlarda canlı yayında alenen kullandığı ifadenin açıkça “hakaret” suçunu teşkil ettiği Yargıtay'ın Yerleşik İçtihatlarında sabittir.

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bu eylemi ile Anayasamızın 103.maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı yemini de ihlal etmiştir.

Bizler; Türk kadınları adına, tüm kadınlar adına toplumsal ve siyasi vazifemiz gereği Sayın Cumhurbaşkanı'nın suç teşkil eder eylemine istinaden Ankara Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikayette bulunduk” ifadelerini kullandı.

SUÇ, GAZİ TBMM ÇATISI ALTINDA İŞLENMİŞTİR

Ekinci açıklamasının devamında ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın “hakaret” suçunu alenen, tüm televizyonlar önünde canlı yayında ve en önemlisi Gazi TBMM çatısı altında işlemiş olmasının ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilmesi, mübrez eylem ile hukuki dayanağını T.C. anayasasından alan “Cumhurbaşkanı yemininin ihlal edilmiş olmasının” da soruşturulması talepli olarak şikayet dilekçemizi Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na verdiklerini belirterek

“Bağımsız Türk Yargısı'nın, şikayetimize istinaden hukukun gereklerini eksiksiz ve adil bir şekilde yapacağına, failin siyasi kimliğinden etkilenmeksizin başta Anayasamız olmak üzere kanunlarımızın emirlerini yerine getireceğine olan inancımız tamdır.

İYİ Parti Menteşe İlçe Başkanı ve İYİ Parti Menteşe İlçesi kadın üyeleri olarak bizler de başlattığımız hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

“CUMHURBAŞKANI HERKESİ KUCAKLAMAK ZORUNDADIR”

İstanbul’da da İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Bakırköy Adliyesine giderek Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Yüksel,

“Bizim burada zikretmekten ar ettiğimiz bir cümle ile Türk kadınına alenen hakaret ettiği için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı’nın cinsiyet üzerinden, kadın üzerinden hakaret içeren bir kelime ile TBMM çatısı altından yüzbinlerin dinlediği bir dakikada böyle bir kelime ile tüm kadınlara hakarette bulunması tüm kadınlar adına şikayetimizi yapmak için buradayız.

Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu makam ayrımcılık yapma makamı değil herkesi kucaklayan makamdır. Ayrıca bu söylem Anayasa’nın 100. Maddesi’nde yer alan cumhurbaşkanlığı yeminini de ihlal etmiştir. Çünkü cumhurbaşkanı herkesi kucaklamak zorundadır. Biz yargının tarafsız ve bağımsızlığına inanıyoruz. Bu işin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.