İYİ Partili Kırkpınar, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nı istifaya çağırdı

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde birçok yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlüğün yaşandığını iddia ederek, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i istifaya çağırdı.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Kırkpınar, konuşmasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde birçok yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlüğün yaşandığını iddia ederek, “Belediye genel sekreter yardımcısı ve idari işler şube müdürü görevlerinden alındı. Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları doğru değilse şahıslar neden görevden alındı? Doğru ise görevden alınan bu şahıslar neden savcılığa verilmedi? Olayın savcılığa intikal etmesi kimleri neden tedirgin ediyor? Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda bir açıklama bekliyoruz” diye konuştu.

“TÜM YOLSUZLUK İDDİALARINI TBMM’YE VE ÜLKE GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ”

İYİ Parti olarak, kendilerine ulaşan yolsuzluk iddialarına sessiz kalmayacaklarını ifade eden Kırkpınar, “Milletimiz bize güvensin adalet mekanizmasını devreye sokarak, genel merkezimiz aracılığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde yaşananları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve basın yoluyla ülke gündemine getirerek üstüne gideceğiz. Ve bizler bu sürecin adil ve şeffaf olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“BELEDİYEDE TAHMİN EDİLENDEN ÇOK YOLSUZLUK VE RÜŞVET VAR”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk iddiaları ile sürekli belge ve bilgi geldiğini belirten Kırkpınar, “Belediyede tahmin edilenden çok fazla yolsuzluk ve rüşvet olayı var. Bunların hepsini zaman içerisinde basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna duyuracağız. Bu kadar olay yaşanırken şehrin iktidar partisi İl başkanı başta olmak üzere iktidar milletvekilleri sessizlik içinde. Buradan soruyorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve milletvekilleri sizler bu kadar olay varken, neden sessizlik içindesiniz?” diye sordu.

“HESAP VERECEKSİNİZ… BELKİ YARINA KALIR AMA YANINIZA KALMAYACAK”

Kırkpınar, “Buradan vicdan sahibi yetkililere sesleniyorum. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ne kadar usulsüzlük ve yolsuzluk varsa bizlere ulaştırın. Yurttaşın malının talan edilmesine göz yummayın. İktidar partisi ve yandaşları bu rantın hesabını er ya da geç hukuk karşısında verecektir. Unutmayın bu hesap belki yarına kalır ama yanınıza kalmayacak” dedi.

“BAŞKAN KENDİNİ EKONOMİST İLAN EDEREK, GÜNDEM DEĞİŞTİRİP ŞOV YAPIYOR”

Sayıştay raporlarına göre nüfusuna oranla Türkiye’nin en borçlu belediyesinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Kırkpınar şunları söyledi:

* Mevcut borçlarından dolayı günlük 1 milyon lira faiz ödeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu kadar yolsuzluk iddiası varken kendini ekonomist ilan ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor, şov yapıyor.

* Belediye Başkanı Sekmen'e sesleniyorum: İnsanların bileziğine, küpesine göz dikecek kadar gözünü döndüren nedir? Belediyeyi bu borç batağına sürüklerken de ekonomist olarak mı başardın? Görevden alınan bu şahısları hakkında açıklama yapmak yerine, usulsüzce milyonlar ödediğiniz televizyon kanalına çıkıp şov yapmaya devam mı edeceksin? Olayın savcılığa intikal etmesi kimi neden rahatsız ediyor?

“İSTİFAYA DAVET EDİYORUM”

* Büyükşehir Belediye başkanı Sekmen'den sorularımızın cevabını bekliyoruz. Akisi takdirde bu soruların cevabını bizler belgeler ile vereceğiz.

* Bu kadar yolsuzluk iddiası varken, ortada borç batağında bir belediye varken kendine ekonomistim deyip gezen Sekmen'i kamuoyunun huzurunda istifaya davet ediyorum.

* Kendisi kaptanı olduğu gemiyi batırmış, ben iyi bir pilotum diyerek uçak sürmeye heveslenmiştir. Şehrin iktidar milletvekilleri sizler de konuyla ilgili gerekli adımları atıp bu talanın önüne geçin. Aksi takdirde vicdanlarda yargılanacak ve bu talanın ortağı sayılacaksınız.

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