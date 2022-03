İYİ Parti’li Özel isyan etti: “Yenişehir değil sanki çamurşehir!”

İYİ Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, ilçede köstebek yuvasına dönen yolların durumuna isyan etti. Yönetimi MHP’de olan Yenişehir Belediyesi’ne tepki gösteren Özel, “Yenişehir ilçemiz tam anlamıyla çamurşehir oldu" dedi.

Halil ATAŞ

İYİ Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, Yenişehir ilçesinde adeta köstebek yuvasına dönen yol ve caddelerin fotoğraflarını paylaşarak duruma isyan etti.

“YAZLARI TOZ, KIŞLARI ÇAMUR İLE ANILAN ŞEHİR”

Yollarda asfalt ve parke taş namına herhangi bir kaplamanın kalmadığını veya hiç yapılmadığını belirten Özel, şunları söyledi:

“Önceki gün ilçe merkezimizde ki mahallelerin, hem ana caddelerini hem de ara sokaklarını üşenmeyip tek tek dolaştım. Gördüğüm manzaralardan inanın ben utandım. Hemşerilerime bu zulmü yaşatanları bir yandan kınarken, vatandaşımıza hizmet anlamında ilçemizin sahipsiz bırakıldığını hissettiren tüm sorumluları Allah'a havale ettim.

Hangi caddeye girdiysem, hangi sokaktan geçtiysem karşımda tam anlamıyla köstebek yuvasını andıran içler acısı bir manzarayla karşılaştım. Karşılaştığım acı tablolar; bırakın aracınızla geçmeyi, yürümenin dahi imkânsızlaştığı caddelerin balçık denizine döndüğünü, sokakların görüntüsü ise Yenişehir'in, tam anlamıyla bir ‘Batakşehir' görünümünü andırdığını gösteriyordu.

Bu hazin görüntüyü her gün gören, yollardaki bu zulme her an tanık olan vatandaşlarımız, haklı olarak Yenişehir'in tüm zamanların en büyük sahipsizliğini yaşadığından yakınıyorlardı.”

“GELEN HER BAŞKAN ALTYAPI İÇİN TRİLYONLARCA LİRA HARCADI”

Harcanan devasa bütçelere rağmen alt ilçede alt yapı sorunlarının bitmediğini ifade eden Özel, “2009 yılında görev yapan dönemin Belediye Başkanı; “Yenişehir’in alt yapısını sil baştan yeniledik. 60 yıl Yenişehir kazılmayacak” dediğini tüm Yenişehir halkı biliyor. Ardından 2014 yılında göreve gelen Belediye Başkanı ise bir önceki Belediye Başkanını yalanlayarak; “Yenişehir'de altyapı sorunu var, altyapı için tekrar Yenişehir'i kazacağız. 2015 yılı sonu itibari ile Yenişehir'de altyapı sorununu tamamen bitireceğiz. O tarihten sonra ‘Yenişehir kesinlikle kazılmayacak' diye açıklamalar yaptığı herkesin hafızasında yerini koruyor. Tüm bu söylemlere ve harcanan devasa bütçelere rağmen her gün altyapı arızaları için belediye ekipleri çalışıyor. Mevcut belediye başkanı ise Yenişehir’de altyapı sorunu yok diyor. O zaman bu sokaklara niye hala üst yapı yapılmıyor? Asfalt ya da parke taşı döşenmiyor?” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR KÜÇÜK BİR İLÇENİN YOLLARINI BİLE YAPMAKTAN ACİZ”

“Bugün altyapısı yıllar önce bittiği halde asfalt atılmayan birçok cadde ve sokak çukurdan geçilmiyor” diyen Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yağışlar nedeniyle her biri küçük küçük göletleri andıran bu çukurlar nedeniyle o yoldan geçmeniz neredeyse imkânsız hale geliyor. Birçok hemşerimizin araçlarının ön takımlarını parçaladıklarını ve binlerce TL masrafla karşılaştıklarını bizzat kendilerinden dinledim.

Hâlbuki vatandaş ilgili kamu kurumlarından ve yerel yönetimlerden öncelikli olarak ne ister? Tabi ki yol ister, kanalizasyon ister, çamurlu değil sağlıklı içme suyu, doğru dürüst elektrik, doğalgaz hatları ister. Dahası çöpleri aksatılmadan toplansın ister, çevresi temiz tutulsun ister.

Mağdur edilen vatandaşlarımız; ‘İlçemizin adı Yenişehir'di, Şimdi çevre ilçelerden misafir olarak gelenler Batakşehir diyorlar, hatta Balçıkşehir ve Çamurşehir bile diyenler var. Belediye bir ilçede ne için var ve ne iş yapar? Yol yapmasıyla övünen bir iktidar döneminde, küçük bir ilçenin sokaklarını bile yapamayan, en kolay bir hizmeti bile üretmekten aciz olanları, görevlerini ciddiyetle yapmaya çağırıyoruz.

İlçenin her tarafında ki billboardlara büyük büyük fotoğraflarını koyup, belediye bütçesi olan beytülmal'dan kendi reklamını yapıp tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceklerine, o bütçeyle köstebek yuvası haline dönmüş çamur içinde olan sokaklara asfalt dökülebilir, parke taş döşenebilir.”

