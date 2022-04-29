İYİ Partili Yokuş: FETÖ’ye yardımdan iddianame hazırlanan personel aktif görevde

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya İl Sağlık Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli R.E.Ö’nün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ‘’bilerek ve isteyerek yardım etmek’’ iddiası ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iddianame düzenlenmesine rağmen aktif görevde bulunduğunu ileri sürdü.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nde Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli R.E.Ö. isimli personel hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ‘'bilerek ve isteyerek yardım etmek'' iddiası ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2O21 yılında iddianame düzenlenmesine rağmen hala aktif görevine devam ettiğini ileri sürdü.

“İL SAĞLIK MÜDÜRÜ NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI” İDDİASI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılı olarak bilgi vermesine rağmen, personelin açığa alınmadığını kaydeden Yokuş, birkaç yıl önce evlenen R.E.Ö isimli personelin nikâh şahitliğini ise İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un yaptığını iddia etti:

“FETÖ DEDİNİZ Mİ AKAN SULAR DURUR”

– Sağlık İl Müdürünün sorumlu olduğu konularda birçok kez idari eksikliğinden, yapılan hatalardan, kamu zararlarından dolayı Sağlık Bakanlığı'na soru önergeleri verdim ancak FETÖ dediniz mi akan sular durur, durmalı.

– Yüzlerce insanımızın hayatına sebep olan, anayasal düzenimize kast eden bu örgütle bağı, iltisağı olduğu iddiasıyla on binlerce memur hakkında adli idari işlem yapılırken İl Sağlık Müdürü Koç, bu memura neden işlem yapmamıştır? İşlem yapmayı bırakın, eş durumundan kadrosunu Konya'ya tayin etmiş midir?

– Bu memurun çözümleyici ünvanıyla da çalışmaya devam ettiği doğru mudur? FETÖ/PDY örgütüne yardım ettiği savcılık makamınca iddia edilen memura hiçbir işlem uygulanmadıysa bu ayrımcılığın sebebi nedir? Müdür Mehmet Koç bu durumu derhal açıklamalıdır.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un HSK 1. Daire Başkanı olan Halil Koç'un kardeşi olması nedeniyle hakkındaki birçok işlemin üzerinin kapatıldığının ileri sürüldüğünü söyleyen Yokuş, şöyle devam etti:

– İl Müdürünün bu güne kadar sorumlu olduğu hastanelerde yaşanan belgeli, ispatlı onlarca olayın üstü hep örtüldü, yargı konusu olması gereken birçok olay için de Konya sağlık camiasında HSK 1.Daire Başkanı olan kardeşi Halil Koç nedeniyle işlem yapılmadığı, kapatıldığı konuşuluyor.

– Tüm bunların üstüne bir de FETÖ/PDY nedeniyle hakkında terör suçlarına bakan savcılarca hazırlanmış iddianame bulunan memuru aylardır İl Sağlık Müdürlüğünde çalıştırması da personel arasında rahatsızlık yaratmıştır. Bu iddia ve olayın doğru olduğu ortaya çıktığında Sayın KOÇ'un artık Konya sağlığına vereceği hiçbir hizmet kalmamıştır, derhal istifa etmelidir.

İDDİALARI BAKAN KOCA'YA SORDU

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması için TBMM başkanlığına soru önergesi veren Yokuş, şu soruların yanıtını istedi:

1- Sağlık Bakanlığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek iddiası ile hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca iddianame düzenlenen personelleri hakkında nasıl bir idari işlem uygulamaktadır?

2- Konya İl Sağlık Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli R.E.Ö FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ‘'bilerek ve isteyerek yardım etmek'' iddiası ile hakkında iddianame düzenlenmesine rağmen hala aktif görevde bulunduğu iddia edilmektedir. Savcılık Makamı, hakkında iddianame düzenlenen personeli, Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdiği halde İl Sağlık Müdürü, Bakanlığınızın FETÖ/PDY mensupları hakkındaki uygulamalarına uygun hareket etmiş midir? Etmemiş ise Konya İl Sağlık Müdürü hakkında bir işlem yapılması gerekmez mi?

3- Savcılık tarafından 2021 yılında iddianame hazırlanan personele mevcut Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un nikâh şahitliği yaptığı doğru mudur? Bakanlığınızın bu durumdaki personeller hakkında uyguladığı/uygulayacağı idari tedbirler, İl Sağlık Müdürlüklerince kişiye, makama, akrabalığa, nikâh şahidi olma vb. yakınlığa göre değişir mi?