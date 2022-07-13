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İzmir İl Jandarma Komutanlığı onarım işleri yapılacak

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Lojmanında 20 dairenin kapı ve pencere onarım işleri yaptırılacak.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı onarım işleri yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Lojmanı 20 Daireli B ve C Blok Kapı Pencere Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi 21.07.2022 10:00

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