İzmir İl Jandarma Komutanlığı onarım işleri yapılacak
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Lojmanında 20 dairenin kapı ve pencere onarım işleri yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Lojmanı 20 Daireli B ve C Blok Kapı Pencere Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhale ve Teklif Açma Tarihi 21.07.2022 10:00
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