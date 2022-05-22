İzmir’de iki ilçede orman yangını

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık iki alanda yangın çıktı.

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Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü Karaburun Orman İşletme Şefliği’ne Gerence Körfezi civarında makilik alan yangını ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter sevk edildi.

Öte yandan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Dikili Orman İşletme Şefliği’ne de baraj mevkiinde orman yangını ihbarı yapıldı. Bölgeye 1 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ile 4 su tankeri sevk edildi.

Her iki bölgede de rüzgarın yoğun olduğu ve yangına kısa sürede müdahale edilmeye başlandığı bildirildi. (İHA)

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