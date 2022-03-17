İzmir’de metrosundaki reklam alanları kiraya verilecek

İzmir Metro A.Ş., metro istasyonlarında ve araçlarında reklam alanlarının ciro ortaklığı modeli ile kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi için ihale düzenleyecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale kapsamında, metro araçlarına 1.456 adet dijital bilgi platformu temini, montajı, devreye alımı ve Fahrettin Altay – Evka3 metro hattındaki 17 istasyonda bulunan mevcut 989 adet reklam panosu ve yüklenicinin oluşturacağı yeni reklam panoları ile birlikte toplam 3.000 m² sabit reklam alanının 8 yıl süreyle ciro ortaklığı modeliyle kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi işi ihale edilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TL karşılığında satın alınabilir.

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