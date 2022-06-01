İzmir’de orman yangını
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi’ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. (DHA)