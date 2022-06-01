Abone Ol

İzmir’de orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 12:26 - 01 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de orman yangını

İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesi’ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. (DHA)

Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 2 ölü 7 yaralı İlginizi Çekebilir Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 2 ölü 7 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa helikopter İnegöl izmir orman yangını patlama uçak yangın