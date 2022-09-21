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İzmir’de orman yangını çıktı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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İzmir’de orman yangını çıktı

Kiraz’a bağlı Umurcalı Mahallesi’ndeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)

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