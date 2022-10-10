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İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Bergama’nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. (DHA)

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