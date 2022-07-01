Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alımı yapıyor
Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması için Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.
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