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Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alımı yapıyor

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması için Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci alınacak.

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Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

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