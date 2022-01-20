Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının devir ihalesi düzenlenecek

AYTER Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. mülkiyetindeki 4 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, seracılık, meyve-sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi, enerji v.b. faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihale yolu ile devredilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhaleler ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş.'de mesai saatleri içerisinde imza karşılığı ücretsiz görülebilecek.

İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi hükümlerine göre “Kapalı Teklif ve Artırma Usulü” ile 10 Şubat 222 tarihinde Aydın Valilik Binası zemin katta bulunan toplantı salonunda yapılacak.

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