Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında gündem zamlar ve savaş…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar’ın katılımı ile kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısı saat 16:00’da başlayacak. Kabine toplantısında iki önemli başlık öncelikli olarak masaya yatırılacak: Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik kriz.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hem ekonomik hayatı hem de siyasi gündemi ilgilendiren konuların ele alındığı kabine toplantısı için tarih belirlendi. Kabine toplantısı sonrası zamlı emekli ikramiyesinin yanı sıra Rusya – Ukrayna savası ve ekonomik konular hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün saat 16:00’da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NE?

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatta 45 gün geride kalırken, Putin ile Zelenskiy'nin İstanbul'da bir araya gelmesi için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

İngiltere ve İtalya savunma bakanlarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü toplantıda alınan kararlar ile Karadeniz'de bulunan mayınlarla ilgili son gelişmeleri Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Her geçen gün daha da fazla etkisini gösteren ekonomik krizin masaya yatırılacağı toplantıda; gıda fiyatlarına yapılan fahiş artışlar, KDV indirimlerinin raflara yansıtılmaması ve stokçuluğa karşı radikal önlemlerin alınması gündeme gelecek.