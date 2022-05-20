Kadıköy Belediyesi’ne ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alınan 124 şüpheliye tutuklama talebi

Kadıköy Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 160 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık, 43’ü memur olan toplamda 124 şüpheliyi “rüşvet” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında “örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan 198 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 160 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

124 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosundaki işlemlerinin ardından, 43'ü memur olan toplamda 124 şüpheli “rüşvet” suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 11'i memur olan 36 şüpheli ise aynı suçtan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

İlginizi Çekebilir Kadıköy Belediyesi'nden operasyon açıklaması