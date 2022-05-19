Kadıköy’deki 19 Mayıs töreninde MHP’liler CHP üyesine saldırdı

Kadıköy’de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni sonrası CHP üyesi Özgür Özüpek, saldırıya uğradı. Özüpek'in burnu kırılırken olayı gerçekleştirenlerin MHP'li oldukları ileri sürüldü. CHP’liler saldırganlar hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

Fırat FISTIK

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Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtında bir tören düzenlendi. Partiler, teker teker Atatürk anıtına çelenk koydu.

Çelenk sunumunun ardından bir grup, CHP parti üyesi Özgür Özüpek'e saldırdı.

Saldırıda burnu kırılan parti üyesi, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından emniyete giderek şikayetçi olan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, saldıranların MHP'li olduklarını belirterek şunları söyledi:

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK

*Çelenk sunumu sırasında bir münakaşa oldu. Bir parti üyemizle tartışmanın ardından 4-5 MHP'li, biri de ilçe yöneticisi galiba arkadaşımızı darp etmişler.

*Burun kemiği kırıldı. Şimdi daha iyi durumda. Rapor da aldı. Biz de bu saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk.

*Kullanılan kelime veya değerlendirme ne olursa olsun, bir kişiye 5 kişinin saldırması çok yanlış.

*Biz Kadıköy'de, diğer parti ilçe başkanlarıyla irtibat halindeyiz. MHP'li arkadaşların tavrı hoş değildi. Şiddetle kimse bir yere varamaz.

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