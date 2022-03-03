Kadına şiddete karşı 553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

Aile içi ve kadına yönelik şiddettin önlenmesi kapsamında 553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor.

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Geçen yıl 307 kadın cinayeti işlendi. Bu yıl ocak ayında 19, şubatta 17 kadın, cinayet kurbanı oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 49 kadın, cinayet sonucu hayatını kaybetti.

6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında Bakanlığımızın koordinasyonundaki güvenlik birimlerince elektronik kelepçe uygulaması yürütülüyor.

Bir süre önce aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulamaya ilişkin Bakanlığımızın bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde oluşturulan izleme biriminde elektronik kelepçe takılan şüpheliler, polisler tarafından anlık takip ediliyor.

Uygulama kapsamında, halen elektronik kelepçeyle 553 şüpheli izleniyor.

Bu şüphelilerin, mağdura yaklaşmaları halinde merkeze bildirim düşmesi üzerine en yakın ekip mağdurun bulunduğu adrese yönlendiriliyor.

325 BİNİN ÜZERİNDE İHBAR ALINDI

Ayrıca bakanlık, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını geliştirdi.

Bugüne kadar 3 milyon 307 bin 233 kişinin telefonuna indirdiği KADES’ten 325 bin 842 ihbarda bulunuldu. (İHA)

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