Kadınlar haykırdı: İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilmesinin iptali istemiyle, Danıştay 10. Dairesine açılan dava bugün görüşüldü. Daire kararını usulen daha sonra yazılı olarak açıklayacağını belirtmesinin ardından Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu da eylem yaptı. Eyleme katılan kadınlar, 'İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz' diye slogan attı.

Kemal ATLAN

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İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılması kararına karşı açılan davalar Danıştay’da bugün görüldü. Savunmaların ardından Danıştay Savcısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini talep etti. Mahkeme heyeti, kararın daha sonra yazılı açıklanacağını ifade ederek duruşmayı sonlandırdı. Duruşmanın ardından Eskişehir’de kadınlar Ulus Meydanı’nda toplanarak eylem yaptı.

PANKART AÇARAK SLOGANLAR ATTILAR

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu tarafından düzenlenen eyleme katılan kadınlar, ‘İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz’ yazılı pankart ile ‘AKP elini sözleşmemden çek’, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, ‘Sen mi büyüksün, biz mi Tayyip?’ yazılı dövizler açarak, ‘Sözleşmeyi değil cinayeti engelle’, ‘Sözleşmeyi değil şiddeti engelle’, ‘İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz’, ‘Erkek adalet değil gerçek adalet’ şeklinde sloganlar attı.

“FESİH KARARINI KADINLAR HİÇBİR ZAMAN TANIMADI”

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu adına konuşan Sibel Gündüz Koca, erkek şiddetiyle her gün en az 3 kadının öldüğünü belirterek, “Her gün en az üç kadın şüpheli şekilde hayatını kaybederken 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Tek adamın bir gece vakti verdiği bu karara karşı ilk yaptığımız kadınlar ve LGBTİ+ lar olarak sokaklara çıkmak oldu. Bu fesih kararını kadınlar hiçbir zaman tanımadı, kabul etmedi” dedi.

“DANIŞTAY TARİHİNİN EN KALABALIK DURUŞMASINI YAŞATTIK”

Fesih kararına ilişkin yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle pek çok kadının, kadın örgütünün, baro, sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti olmak üzere 200'ü aşkın dava açtığını vurgulayan Koca, şunları söyledi;

*Bugün Danıştay'da bu davaların duruşması görüldü ve savcı mütalaasında İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Sonuç önümüzdeki günlerde açıklanacak.

*Verilecek karar, sadece İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının hukuksuzluğuna ve buna yönelik iptal talebine ilişkin olmayacak. Aynı zamanda, hukukun ayaklar altına alındığı bu çürümüş düzende, Türkiye'nin geleceği ve hukukun üstünlüğü adına bir umut olacak.

*Bugün Danıştay heyet başkanının da dediği gibi biz kadınlar, Danıştay tarihinin en kalabalık duruşmasının yaşattık ve sözleşmeyi savunma, sahip çıkma kararlılığımızı bir kere daha gösterdik.

*İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek Anayasa'daki eşitlik ilkesinden, şiddeti önleme amacı taşıyan yasalardan vazgeçildiğinin, devletin kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme politikasını terk ettiğinin ilanıdır. TBMM'de yasayla kabul edilen uluslararası bir sözleşmeden tek kişinin kararla çıkılması kabul edilemez.

“SÖZLEŞMEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Kadına yönelik şiddetin arttığı bu dönemde, şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi'nin önemi ve etkin uygulanması zorunluluğunun her geçen gün biraz daha arttığını ifade eden Koca şunları söyledi:

* Kadınların eşit ve şiddetsiz bir hayat sürmeleri için İstanbul Sözleşmesi elzemdir. Bu yüzden Sözleşme'den asla vazgeçmeyeceğiz.

* İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için devlete erkek şiddetine karşı mücadele sorumluluğu yüklemiştir. Toplumsal açıdan erkek şiddetine karşı mücadele etmek ya da şiddetin karşısında sessiz kalarak bir suçun faili haline gelmek dışında bir seçenek yoktur.

* Bugün İstanbul Sözleşmesini savunmak ve erkek şiddeti karşısında mücadele etmek kadın erkek eşitliği olan toplumda yaşamak isteyen herkesin mücadelesidir.

* Biz kadınlar ve LGBTİ+lar; 6284 sayılı Şiddet Önleme Yasasının etkin uygulanması, Nafaka Hakkı, Kürtaj Hakkı, LGBTİ+ ların hakları için mücadele ederken çocukları istismarcıları ile evlendirmeye çalışanların da karşısındayız.

* Biz kadınlar ve LGBTİ+lar; İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. Sözleşme etkin şekilde uygulanıncaya, 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet Yasasındaki uygulama sorunları çözülünceye kadar sokakta olacağız.

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