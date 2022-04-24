Kadınların fotoğrafını çeken şahsı tekme tokat dövdüler

İstanbul Taksim’de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıs Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hamza K. isimli bir şahıs, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan şahıs sözle taciz etmeye başladı.

Kadınların reddettiği adam bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine şahıs kadınlarını iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Vatandaş tarafından darbedilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS KURTARDI

İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.'yı gözaltına aldı. Şahıs hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ÇAY ISMARLAMAK İSTEMİŞ

Şahsın sözlü ifadesinde kadın şahıstan hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili şahsın, kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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