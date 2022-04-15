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Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan sapık tutuklandı

Edirne'de, kadınlar ve kız öğrencilerin görüntülerini gizlice çekip video paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Pakistan uyruklu Ali Rıza yakalanıp, tutuklandı.

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Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan sapık tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, okula giden kız çocukları ve kadınların görüntülerini gizlice çekip Tiktok’ta paylaşan kişinin Edirne’de yaşadığı ve görüntüleri de kentte çektiği tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin Pakistan uyruklu Ali Rıza olduğunu belirledi. Ali Rıza, Sarıcapaşa Mahallesi Araplar Caddesi’ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı, çektiği görüntülere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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