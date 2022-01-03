Haberler - Gündem

Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Adana'da Ayşe A., kavga ettiği arkadaşının kız kardeşi Hatice A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi mesire alanında meydana geldi.

Ayşe A., iddiaya göre, gece arkadaşı ve onun kız kardeşi Hatice A. ile buluştu. Birlikte mesire alına giden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzere Hatice A., Ayşe A.’ya bıçakla saldırıp, bacağından ve boynundan yaraladı.

Şüpheli ve kardeşi, olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ise bölgedeki özel güvenlik görevlilerine sığınarak yardım istedi.

Özel güvenliklerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ayşe A., ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hatice A.’yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü İlginizi Çekebilir Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Çocuk Kadın kavga Polis Sağlık yılbaşı