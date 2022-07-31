Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Kadir Has Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 6 öğretim görevlisi alınacaktır.
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
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