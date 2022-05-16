Kaftancıoğlu, sığınmacılar, karikatür tartışması… İBB Meclisi’nde gerginlik

İBB Meclisi’nde AKP grubu, bazı kesimlerin tepki gösterdiği Kadıköy Gazhane’nin duvarındaki çizimi gündeme getirdi. Açıklama yapan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı çizimin Karikatür Festivali kapsamında yapıldığını belirterek "Ülkemizin değerli karikatüristlerinin eserlerini başka yerlere yormaya çalışmak ancak AK Parti zihniyetinin yapabileceği iştir" dedi. Kaftancıoğlu'na verilen ceza ve sığınmacıların da gündeme geldiği Meclis'te zaman zaman tansiyon yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşiminde siyasi parti grupları adına yapılan gündem dışı konuşmalar ve soru önergeleri sırasında tartışma ve zaman zaman gerilim yaşandı.

GAZHANE'DEKİ KARİKATÜR TARTIŞMASI: UCUBE ÖTESİ

AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, Kadıköy Gazhane'de tartışma yaratan duvar resmi ile ilgili soru önergesi verdi. Çizimi “ucube ötesi” olarak niteleyen Yücel “Canavardan cinsel organlar yoğun tepkiyle karşılandı. Kaldırıldı. Plastik Şahmeran heykellerine 7 milyon gibi astronomik ücret ödendi. İstanbul halkı tepkiyle karşıladı” dedi.

“HEYKELLER İÇİN İBB ÖDEME YAPMADI”

İddialara yanıt veren Tarık Balyalı Şahmeran heykellerine 7 milyon TL ödendiği iddiasının doğru olmadığını söyleyerek “İBB heykeller için ödeme yapmadı. 2 ay sergilenip, satılıp kız çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılacak. Gönüllük esasına dayalı olarak yapılan heykeller” dedi.

“KARİKATÜR FESTİVALİ İÇİN YAPILDI, PARAYLA YAPTIRILMADI”

Kadıköy Gazhane'nin duvarındaki çizimle ilgili de “Ben bakınca karikatür görüyorum. İBB'nin özel olarak çizdirdiği karikatür değil. İBB 19-22 Mayıs arasında karikatür festivali düzenliyor. Ülkemizin tanınmış, değerli karikatüristleri katılıyor. Bahsedilen karikatürü de ünlü bir karikatürist çizdi. Festival kapmasında sergilenmek üzere yapıldı. İBB'nin para verip yaptırdığı bir iş değil. Sergi alanının içinde çeşitli karikatürler 4 gün boyunca sırayla sergilenecek. Özel olarak kaldırılmış değil” dedi.

“AKP KADINLARIN SAHNEYE ÇIKMASINA KARŞI”

“Ben bakınca sadece karikatür görüyorum” diyen Balyalı şöyle devam etti: “Başkası bakınca başka bir şey anlıyorsa onun problemi. Ülkemizin değerli karikatüristlerinin eserlerini başka yerlere yormaya çalışmak ancak AK Parti zihniyetinin yapabileceği iştir. Onların anlayışı ile sadece bir festivalde kadın sanatçının sahneye çıkmasına karşı olduklarını biliyoruz. Ülkemizin güzide sanatçılarından Aynur Doğan'ın konserini iptal ettiklerini biliyoruz. K-pop grubunun Türkiye'de vereceği konser iptal edildi. Onlar böyle görmeye devam etsinler. Biz oralara baktığımızda sadece karikatür, müzik, sanat görüyoruz. Bir de bizim gözümüzden bakmayı denesinler” dedi.

“MİLLİ DEĞERLER GÖZETİLMELİ”

AKP'li Türkyılmaz “Biz sanat toplum için diyen taraftayız. Sanatta toplumun milli manevi değerlerinin gözetilmesi gerek. Sanatı sınırsız, her şeyle dalga geçebileceğiniz bir faaliyet olarak değerlendirmiyoruz. Arkadaşların bir sınırı, kırmızı çizgisi yok. Biz bu tür eserlerin umuma açık yerlerde sergilenmesini uygun bulmuyoruz” dedi.

KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Gezi davasında çıkan mahkumiyet kararları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararının onanmasıyla ilgili konuştu.

Çelik “Toplumsal muhalefetin, anayasal hak ve özgürlük taleplerinin, demokrasi ve adalet çığlıklarının meşru zeminini oluşturan Gezi Direnişi; haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatmaya, baskıya karşı direnmenin adıdır. Gezi milyonlarca insanın onurudur; yargılanamaz, tutuklanamaz. Dört duvara hapis edilemez. Aralarında yol arkadaşımız Tayfun Kahraman'ın, meslektaşım hak temelli hukuk mücadelesi veren avukat Can Atalay'ın ve Mimar Mücella Yapıcı'nın da bulunduğu 7 arkadaşımızın tutuklanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu yaşananların hukukla ve vicdanla izah edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Umuyoruz ki bu haksızlık ivedilikle giderilir ve toplumsal barış bir an önce sağlanır” dedi.

“HUKUK GARABETİ”

Çelik, Soma maden faciasına da değinerek “Aradan geçen 8 yıl içerisinde Soma faciası sadece bir maden felaketinin değil aynı zamanda bir hukuk felaketinin de adı haline gelmiştir. Bugün Soma faciasının sorumluları dışarıdayken acılı ailelerin gönüllü avukatlığını üstlenen Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'nın cezaevinde olması bir hukuk garabetidir” diye konuştu.

“KAFTANCIOĞLU'NUN YANINDAYIZ”

Çelik, Kaftancıoğlu hakkında verilen cezaya da tepki göstererek şunları söyledi:

“Kadınlar susmaz, kadınlar korkmaz ve kadınlar asla itaat etmez. Demokrasi ve hukuk savunucusu İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Bizler biliyoruz ki bu cezanın asıl sebebi başkanımızın siyasi söylemleri değil İstanbul seçimlerinde mızıkçılara karşı kazandırdığı 806 bin 415'lik oy farkıdır. Sonuç olarak bu üç dava; Gezi, Soma ve Canan Kaftancıoğlu kararları ülkemizin içinde bulunduğu istibdat rejiminin simgeleri olarak anılacaktır.”

“SEÇİMİ 2 KEZ KAZANDIK, BÜTÜN MESELE BU”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Kaftancıoğlu attığı tweetler sebebiyle değil devletin en mümtaz kurumlarına ve şahsiyetlerine hakaret ettiği için mahkum edildiğini söyledi.

Türkyılmaz “Herkese soruyorum, Canan hanımın çiğnemediği, dil uzatmadığı bir değerimiz kaldı mı? Bizim değerlerimizle dalga geçen bir tweetinde yemiş olduğu porsiyonlardan bahsediyordu. Porsiyonlarını büyük tutabilir, sorun yok ama sarf ettiğiniz cümlelerin bedelini ödediniz. Devam ederseniz de ödeyeceksiniz” dedi.

Türkyılmaz'a yanıt veren Çelik “İddianamede geçen konulara, 10 yıl sonra fark edilerek dava açıldı. Kimse kimseyi kandırmasın. Canan başkanın önderliğinde büyük mücadele ile İstanbul seçimlerini iki kez kazandık. Bütün mesele budur” dedi.

SIĞINMACI SORUNU GÜNDEME GELDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşmasında sığınmacılarla ilgili sözleri mecliste gerilimin tırmanmasına neden oldu.

Özkan “Türk'e sahip çıkmadınız. Afganistanlı, Pakistanlı'ya sahip çıktınız. Bugün sığınmacıları bu ülkenin demografik yapısını değiştirir hale getirdiniz. Türk vatandaşlığını satıyorsunuz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özkan “Elinizden İBB'nin alınmasında emeği geçen kim varsa cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Eğer siz bir milat koyduysanız sizin de (Tevfik Göksu) 2013 yılında atmış olduğunuz bugün terör örgütü olarak tanımlanan FETÖ'yle ilgili tweetleriniz var. İslam'da günah çıkarma, aracılar yok. Siz o döneme Fethullah Gülen'i aracı olarak kabul edenlersiniz. Hukuk er veya geç herkese lazım olacak. İl başkanınız iki gün önce ‘çok az kaldı' diye tweet atıyor. İmamoğlu'nun bir davası var acaba ona mı bir gönderme yapıyor? Acaba talimatla verilen bir karardan haberiniz mi var?” diye sordu.

AHLAK TARTIŞMASI

Atatürk Havalimanı'nın yıkımına da tepki gösteren Özkan “İstanbul Havalimanını Abu Dabi Havalimanını işletenlere satacaklar. Adamlar ‘Avrupa Yakası'nda başka havalimanı istemiyoruz' diye şart koşmuş. Bunun için yıkıyorsunuz. İkinci sebep İmamoğlu'nun ‘2023 yılında orayı tekrar havalimanı olarak faaliyete geçireceğiz' açıklaması” dedi.

Özkan'ın konuşmasını “Aklınızı ve ahlakınızı kiraya vermeden yaşamanızı temenni ederim” sözleri ile bitirdi.

Özkan'a konuşması boyunca AKP grubundan tepki geldi. Söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Özkan'a “ahlak yoksunu” deyine bu kez İYİ grubundan tepkiler yükseldi.

Göksu “Bizim siyasal hareketimizi ancak ahlakı baş tacı edenler olarak tarif edebilir. Mesele kan meselesiyle; İBB Başkanını yurt dışında Türkiye düşmanları ile verdiği poz da kanına dokunmuş mu? Sosyal medya trollerinin yalanlarının İstanbul halkının kürsüsünde söylemesi meclise zarar veriyor. Havaalanı şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Millet bahçesi yapıyoruz dikilecek ağaçlar niye size dokundu? 2023 gelecekmiş de açacaklarmış. Bir tane park yapamayan İBB başkanı mı yapacak bunu” dedi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi İBB Meclisi'nin gündeminde