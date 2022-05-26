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Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Kırklareli Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Erkan Yalçınkaya (52), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 

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Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Kırklareli’de evinde kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Erkan Yalçınkaya hayatını kaybetti.

Yalçınkaya’nın cenazesi Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki törenin ardından toprağa verilmek üzere Sakarya’ya gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Merhum Uzman Jandarma Çavuş Erkan Yalçınkaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve jandarma teşkilatımıza baş sağlığı dileriz” denildi. (DHA)

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