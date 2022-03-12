Kamu çalışanlarından yoksulluk eylemi: İnsanca yaşamak istiyoruz

"Yoksulluk ve fukaralık politikalarına dur" sloganıyla eylem düzenleyen kamu çalışanları, "Biz saraylar, hanlar, hamamlar, sırça köşkler istemiyoruz. Bir insanın, insanca yaşayabileceği, temel gereksinimlerini gerçekleştirebileceği bir ücret istiyoruz" dedi.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, “Yoksulluk ve fukaralık politikalarına dur” sloganıyla Malatya'da eylem düzenledi. Merkez Postanesi önünde toplanan konfederasyon üyeleri, “AKP'nin yoksulluk ve fukaralık politikalarına hayır! Enflasyon farkları aylık ödensin” yazılı pankart açtı.

Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katılarak destek verdi.

“İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ ÜCRET İSTİYORUZ”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan yapılan ortak açıklamada, şöyle denildi:

* AKP iktidarının kamu çalışanlarına ve emeklilere reva gördüğü zam yüzde 30-35 oranında bir zam. Ama biz biliyoruz ki son 1-2 ay içerisinde, akaryakıttan diğer temel gıda maddelerine, hemen hemen tükettiğimiz bütün maddelere bunun çok üzerinde zamlar yapıldı.

* Biz kamu çalışanları olarak insanca yaşayabileceğimiz bir zam istiyoruz. Enflasyon farkının aylık olarak maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz.

* Biz saraylar, hanlar, hamamlar, sırça köşkler istemiyoruz. Bir insanın, insanca yaşayabileceği, temel gereksinimlerini gerçekleştirebileceği bir ücret istiyoruz.