Kamuya ait 2 doğalgaz santralinin özelleştirilmesine CHP’den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti iktidarının kamunun elindeki beş doğalgaz santralinden ikisini özelleştirme kapsamına almasına tepki göstererek, "Elektrikte kamunun elinin güçlenmesi gerekirken, iktidar yine satmayı tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de her gün elektrik maliyetleri artarken EÜAŞ'a ait santrallerin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. CHP'li Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

İKTİDAR SATMAYI TERCİH EDİYOR

“EÜAŞ'ın elindeki en büyük doğalgaz çevrim santrallerinden olan Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali ve B Santrali ile bünyelerindeki taşınmazlar Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı.

Ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle elektrik üretimi ve dağıtımının özelleştirilmesi sonucunda fahiş faturalar ve kalitesi tartışmalı bir hizmete dönen elektrik hizmeti günümüzde büyük bir sorun olmaktadır. İktidar kamunun elinin güçlenmesi yönünde adımlar atacağına; kamuya ait santralleri de satmayı tercih etmektedir.

KAMUNUN ELİ DAHA DA ZAYIFLAYACAK

Her iki santralin toplam büyüklüğünün 958 megavat olduğu dikkate alındığında EÜAŞ'ın bünyesindeki kurulu doğalgaz gücü 4 bin 733 megavattan 3 bin 800 megavat seviyesine düşecektir. Uluslararası piyasada yükselen doğalgaz fiyatları nedeniyle elektrik üretiminde maliyetlerin de dikkate alındığında; söz konusu özelleştirme kamunun elinin zayıflaması anlamına gelecektir.

FATURALARI DAHA DA ARTIRACAK

AK Parti iktidarının elektrik üretiminde kamunun payını artırmak yerine yine özelleştirmeyi tercih etmesi vatandaşın faturalarının artmasıyla sonuçlanacaktır. İthal girdi kullanılan ve yüzde 100 dışı bağımlı olduğumuz doğalgaz santrallerinin özelleştirilmesi; Türkiye'de elektrik maliyetlerinin daha da artmasına neden olacaktır.

Elektrik üretiminde özel sektörün payının yükselmesi de kamunun vatandaş lehine müdahale alanını sınırlandıracaktır. Elektrikte kamunun elinin güçlenmesi gerekirken, iktidar yine satmayı tercih ediyor. İktidarın özelleştirme politikaları elektrikte pahalı faturalar ve günlerce süren kesintiler başta olmak üzere kalitesiz hizmet olarak vatandaşa geri dönüyor. İktidarın tek bildiği politika ya zam yapmak ya da satmak.”

İlginizi Çekebilir Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim santralleri özelleştirme kapsamına alındı