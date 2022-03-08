‘Kanal İstanbul geçişindeki’ ihaleyle ilgili suç duyurusu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kanal İstanbul geçişi kapsamında ihalenin Gülermak şirketine ilansız olarak pazarlık usulü yöntemiyle verilmesinde sorumluluğu bulunan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan döneminde Avrupa Birliği yardım paketi çerçevesinde ilk projesi hazırlanan Halkalı-Kapıkule hattının, Çerkezköy Kapıkule Kesimi için yapılan ihaleye 6 firma katılmış, ihaleyi 489 milyon 156 bin Euro teklifini veren Gülermak + Alsim Alarko Ortak Girişimi kazanmıştı. Ancak, itiraz sonucu, teknik yeterliliğe sahip olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 35 milyon Euro daha yüksek teklif veren ikinci ortaklık olan Kolin İnşaat ve Salini Ortaklığı ile, 523 milyon 899 bin 700 Euro bedelle ihale için sözleşme imzalandı.

Bakanlık, bölüm bölüm ihaleye çıkılan Halkalı-Kapıkule hattının; Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı işi için 28 Haziran 2021’de ihale yapılmasına karar verdi.

PAZARLIK USÜLÜ İLE İHALE

İhalede doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda uygulanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında ilansız olarak pazarlık usulü yöntemi uygulandı.

TEKNİK YETERLİLİĞİ YOK DENİLEREK VERİLMEYEN İHALE BU KEZ VERİLDİ

Daha önce teknik yeterliliği olmadığı gerekçesiyle aldığı ihalesi elinden alınan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketine, 9 km’lik hattın ihalesi 3 milyar 111 milyon 362 bin TL'ye verildi.

Bu kez de, Modifalt İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firması işin açık ihale ile yapılmamasının yasaya aykırı olduğu iddiasıyla ihalenin iptali için dava açtı.

DANIŞTAY İHALEYİ İPTAL ETTİ

Dava Danıştay’a taşındı. Danıştay verdiği kararında dava konusu işin bitirilme süresinin “1170” gün olarak belirlenmesini 21/b'nin şartlarından olan ivedilik şartı ile bağdaşmadığını, Kamu İhale Kanunu'na hâkim olan temel ilkelerin sağlanamadığını, idarenin yani bakanlığın savunmasının hukuken geçerli bir neden olmadığını, bu ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinin hukuka uygun olmadığını belirterek dava konusu idari işlemin iptaline karar verdi.

“İHALEYE FESAT KARIŞTIRDILAR”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ihalenin açık yapılmayarak ve daha önce yeterliliği olmadığı halde yeniden aynı firmaya ihale verilmesinde şahibe oluştuğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Danıştay Kararı ile de sabit olduğu üzere, şüpheliler Kanun'da öngörülen şartlar oluşmadığı halde, ilansız olarak pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye çıkılarak şeffaflık, eşitlik ve rekabet ilkesine aykırı davranmış ; ihaleye katılım yeterliliği olan herkese ihalelere katılma fırsatı tanımayarak kamuyu zarara uğratmış, ihaleye fesat karıştırmıştır” dedi.

DAVA AÇILMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İhaledeki yetkili kişiler ve ihale alan şirketlerin yetkilileri hakkında dava açılmasını talep etti.

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