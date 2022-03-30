Kanseri yenen vekil memleketinde coşkuyla karşılandı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 26 Aralık 2021 tarihinde prostat kanserine yakalandığını duyurmuş ve ameliyat ve tedavisi için siyasete ara verdiğini açıklamıştı. 15 Ocak 2022'de ameliyat olan ve tedavisi tamamlanarak memleketi Elazığ’a gelen Erol, binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geçen yıl prostat kanseri teşhisi konulduğunu ve ameliyat ve tedavi sürecine gireceğinden dolayı siyasete ara verdiğini duyurmuştu. Erol, ameliyat ve tedavi sürecinin bitip sağlığına kavuşmasının ardından 4 ay sonra memleketi Elazığ'a geri döndü.

Elazığ Havalimanında binlerce partili ve vatandaş tarafından karşılanan Milletvekili Gürsel Erol, yüzlerce araç eşliğinde şehir turunda vatandaşları selamladı. Erol'un otobüsü, Gazi Caddesi'ne girerken partililer tarafından meşaleler yakılıp, sevgi gösterilerinde bulunuldu.

“COŞKUYLA KARŞILANMAM ONURLANDIRDI”

Şehir turunun ardından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, tedavi süreci nedeniyle uzun bir aradan sonra Elazığ'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Elazığ halkı rahatsızlığım sürecimden bu yana hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı hepsinden Allah razı olsun. Şehrime ayak basar basmaz büyük bir coşkuyla karşılanmam beni çok onurlandırdı.

Elazığlımızın sorunlarına çözüm aramak, yurttaşlarımızın dertlerine çare olabilmek için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzde bir seçim var ve aynı zamanda Cumhur İttifakı TBMM'ye seçim değişikliğini öngören kanun teklifi sundu. Bu değişiklik, Seçimlerde kendilerine avantaj yaratacağını düşünerek hazırlanmış olsa da yaşadığımız ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle işleri çok zor.

Artık başta gençler, kadınla ve bize gönül veren hemşehrilerimle birlikte şehrimizin sorunlarını çözmek adına çalışmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2023 yılında CHP'nin iktidarını hep birlikte göreceğiz. Halkımıza beni sıcak bir şekilde karşılamalarından dolayı hepsine teker teker teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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