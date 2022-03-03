Kar eğitimi engelledi: Hangi şehirlerde okullar tatil?

Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar bugün tatil edildi. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe 1 gün ara verildi. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur ve Afyonkarahisar'da da il genelinde eğitime perşembe günü ara verildi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

SDÜ VE ISUBÜ'DE EĞİTİME ARA

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi. SDÜ'den yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart Perşembe günü işlenecek bütün dersler, çevrim içi yapılacaktır. Ayrıca görev yapan engelli ve hamile personel, 3 Mart Perşembe günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

DENİZLİ’DE KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel izinli sayılacak.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03.03.2022 Perşembe günü bir gün süreyle; Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, ayrıca tüm kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir” denildi.

BURDUR’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur il genelinde eğitime perşembe günü ara verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar’da beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Çiçek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle Afyonkarahisar genelinde okullarımız 3 Mart Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin 1 günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KONYA’NIN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME- ÖĞRETİME ‘KAR’ ENGELİ

Konya’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Gündüz saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini sürdürüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

KASTAMONU

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.

MUĞLA

Muğla’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Menteşe ve Ula ilçelerinde taşımalı, Kavaklıdere de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı Menteşe ile Ula ilçelerinde taşıma eğitime, Kavaklıdere’de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli karayolunda ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi. (DHA)

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